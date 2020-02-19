В Китае заявили о преодолении пика коронавируса

Китайские ученые заявили о преодолении пика эпидемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Chinese Journal of Epidemiology.

Ученые установили, что у большинства зараженных людей наблюдаются легкие симптомы. Риску для жизни подвергаются пожилые пациенты и пациенты с сопутствующими заболеваниями.

В исследовании говорится, что приблизительно 80,9% случаев заболевания классифицируются как легкие, 13,8% - как тяжелые, и только 4,7% - как критические. Общая смертность от вируса COVID-19 составила 2,3%. Мужчины умирают чаще - 2,8%, чем женщины - 1,7%.

Напомним, в Китае количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, составляет уже 2011 человек.

Ранее ученые из Китая заявили, что несколько из отобранных препаратов показали хорошие результаты при лечении коронавируса COVID-2019. Исследователи отобрали 5000 лекарств-кандидатов для лечения коронавируса, из них самыми эффективными оказались Хлорохинфосфат, Фавипиравир и Ремдесивир.

Кроме того, власти Китая подтвердили, что новый тип коронавирус, который вызвал вспышку пневмонии в стране, способен передаваться, в том числе от человека к человеку.