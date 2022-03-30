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В Китае заявили, что "полны решимости" развивать сотрудничество с Россией

Фото: в Китае заявили о развитии сотрудничества с РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Китая Ван И провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. После переговоров в КНР заявили о готовности развивать сотрудничество с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Китайский диплома заявил, что Китай "полон решимости" развивать двусторонние связи и активизировать сотрудничество с РФ. Ван И добавил, что отношения между странами выдержали новые испытания в условиях меняющейся международной ситуации и сохранили "правильное" направление.

Также в Китае акцентировали, что поддерживают продолжение мирных переговоров между Россией и Украиной.

Напомним, ранее в МИД Китая призвали к мирному диалогу и деэскалации конфликта в Украине.

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