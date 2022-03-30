В Китае заявили, что "полны решимости" развивать сотрудничество с Россией

Министр иностранных дел Китая Ван И провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. После переговоров в КНР заявили о готовности развивать сотрудничество с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Китайский диплома заявил, что Китай "полон решимости" развивать двусторонние связи и активизировать сотрудничество с РФ. Ван И добавил, что отношения между странами выдержали новые испытания в условиях меняющейся международной ситуации и сохранили "правильное" направление.

Также в Китае акцентировали, что поддерживают продолжение мирных переговоров между Россией и Украиной.