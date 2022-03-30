В Китае заявили, что "полны решимости" развивать сотрудничество с Россией
Министр иностранных дел Китая Ван И провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. После переговоров в КНР заявили о готовности развивать сотрудничество с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Китайский диплома заявил, что Китай "полон решимости" развивать двусторонние связи и активизировать сотрудничество с РФ. Ван И добавил, что отношения между странами выдержали новые испытания в условиях меняющейся международной ситуации и сохранили "правильное" направление.
Также в Китае акцентировали, что поддерживают продолжение мирных переговоров между Россией и Украиной.
Напомним, ранее в МИД Китая призвали к мирному диалогу и деэскалации конфликта в Украине.
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