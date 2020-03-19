В Китае заявили, что все новые случаи коронавируса завезены из-за рубежа

В Китае заявли, что за истекшие сутки зарегистрировано 34 новых случаев заражения коронавирусом и все они у прибывших из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба комитета здравоохранения КНР.

В частности, в Пекине выявлен 21 больной, в Шанхае - 2, в провинции Гуандун - 9, по одному - в провинциях Хэйлунцзян и Чжэцзян. Всего насчитывается 189 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса COVID-19, за последние сутки не выявили ни одного нового случая заражения.

Напомним, один из ведущих вирусологов КНР Ли Ланьцзюань заявил, что город Ухань, считающийся эпицентром распространения коронавируса Covid-19, может полностью очиститься от инфекции к концу текущего месяца.

РБК-Украина писало, что врачи Китая из города Ухань заявили, что европейские доктора повторяют ошибки при борьбе с коронавирусом. Самой серьезной ошибкой врачи назвали недостаточную защищенность медицинских работников, которые ухаживают за заразившимися.