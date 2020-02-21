В Китае запустили игру про коронавирус "Битва патогенов"

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Игра о коронавирусе вышла в мессенджере WeChat

Правительство Китая создало мобильную игру про коронавирус Битва патогенов (Battle of Pathogens) в мессенджере WeChat. Об этом сообщает South China Morning Post.

Сообщается, что игра похожа на Fruit Ninja, только здесь надо расправляться не с фруктами, а с вирусами. В игре вирусы активно видоизменяются и размножаются, повышая сложность игры.

Фото: игра Battle of Pathogens (scmp.com)

Уцелевшие вирусы атакуют игрока, в результате чего у него повышается "температура" тела. Чтобы не заразиться, игрок должен использовать медицинские маски и дезинфекторы.

Сообщается, что китайское правительство профинансировало создание игры, преследуя две цели. Первая - это профилактика коронавируса. Игра помогает пользователям подробнее узнать, как обезопасить себя и не подцепить опасный вирус. Полезная информация всплывает на экране после прохождения каждого уровня.

Напомним, территория Китая за исключением провинции Хубэй будет освобождена от коронавируса до конца февраля.

РБК-Украина писало, что администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая крестьян, выходить из домов.