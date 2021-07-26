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В Китае зафиксировали рекордное с января количество заражений COVID-19

Автор: Мария Кучерявец

За минувшие сутки в континентальной части Китая обнаружили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель с января 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

В частности, было зафиксировано 40 случаев локального заражения COVID-19, из которых 39 - в провинции Цзянсу, и один в Ляонин.

В то же время в континентальной части Китая было зарегистрировано 36 новых случаев завезенных из-за границы. Больше всего в провинции Юньнань - 18 заражений.

Всего в континентальной части страны было зафиксировано 92 605 подтвержденных случаев заражения COVID-19, из которых более 740 пациентов все еще находятся на лечении в медучреждениях, в том числе 17 в тяжелом состоянии.

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Китай