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В Китае зафиксировали первый в мире случай заражения новым штаммом птичьего гриппа

Автор: Инна Собора

Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) заявила о первом случае заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Заболел 41-летний мужчина в восточной провинции Китая Цзянсу.

Об этом сообщает Euronews.

Мужчина, житель города Чжэньцзян, был госпитализирован 28 апреля из-за повышения температуры.

28 мая поставили диагноз птичьего гриппа H10N3. В то же время, не сообщается подробностей о том, как именно мужчина был заражен этим вирусом.

H10N3 - это низкопатогенный или относительно менее опасный штамм вируса у домашней птицы, и риск его распространения в больших масштабах был очень низким.

Мужчина уже в стабильном состоянии и готов к выписке из больницы. Медицинское наблюдение за его близкими людьми не выявило других случаев.

В Китае присутствует множество различных штаммов птичьего гриппа, и некоторые спорадически заражают людей, обычно тех, кто работает с домашней птицей. Не было значительного числа случаев заражения людей птичьим гриппом с тех пор, как штамм H7N9 убил около 300 человек в течение 2016-2017 годов.

По данным NHC, о других случаях заражения людей H10N3 в мире ранее не сообщалось.

Ранее сообщалось, что ученые высказали обеспокоенность по поводу распространения штамма птичьего гриппа H5N5. Они считают, что этот штамм может вызвать новую серьезную пандемию.

РБК-Украина писало, что глава ВОЗ прогнозирует появление нового смертоносного вируса.

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