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В Китае зафиксировали более 200 случаев коронавируса. Введен локдаун в трех городах

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Китай, Пятница 14 января 2022 05:13
В Китае зафиксировали более 200 случаев коронавируса. Введен локдаун в трех городах Фото: в Китае зафиксировали более 200 случаев коронавируса (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Жителям трех городов Китая запретили выходить из дома на фоне быстрого распространения COVID-19. В Китае утром в пятницу, 14 января, сообщили о 201 новом активном случае заболевания COVID-19, 143 из которых были переданы локально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Случаи местного заражения зарегистрировали в Хэнане, Тяньцзине, Шэньси, Гуандуне и Шанхае. Кроме того, бессимптомное заражение коронавирусной инфекцией подтвердили еще у 42 жителей страны.

В целом, с начала пандемии вирусом SARS-CoV-2 заразились 104 580 жителей КНР, 4 636 из которых умерли от осложнений заболевания.

На этой неделе локдаун был объявлен для 5,5 млн жителей города Аньян (провинция Хэнань).

Уже три недели жесткие ограничения на передвижение действуют для 13-миллионного населения города Сиань в провинции Шэньси, а в провинции Хэнань более миллиона жителей города Юйчжоу находятся на карантине после выявления трех случаев бессимптомного заболевания COVID-19.

Ранее мы писали, что в Китае заявили, что подготовка к Олимпиаде в Пекине завершена, все безопасно.

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