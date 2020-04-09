В Китае второй день подряд фиксируют увеличение числа новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в континентальной части Китая было зафиксировано 63 новых подтвержденных случая заражения новой коронавирусной пневмонией COVID-19, 61 из которых был завезен из-за рубежа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Два новых случая локального заражения произошли в провинции Гуандун, Южный Китай.

Также, по данным комитета, в среду было зарегистрировано два летальных случая. Все они произошли в провинции Хубэй, Центральный Китай.

Кроме того, в этот день было зарегистрировано 17 новых пациентов с подозрением на заражение вирусом, 16 из которых прибыли из-за рубежа, а один был выявлен в провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай.

На конец среды в континентальной части страны в общей сложности было зафиксировано 1103 инфицированных, прибывших из-за рубежа, 374 из них были выписаны из больниц после выздоровления, 729 остаются на лечении, 31 находится в тяжелом состоянии.

На конец среды в Китае (без учета данных Сянгана, Аомэня и Тайваня) в общей сложности насчитывалось 81 865 подтвержденных случаев заболевания, из которых 1160 пациентов в настоящее время проходят лечение, 77 370 вылечились и покинули госпитали, 3335 скончались.

Напомним, в КНР за сутки до этого, 7 апреля, зафиксировали 62 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли два человека.

Ранее сообщалось, что Китай преодолел пик эпидемии коронавируса в середине марта.