В Китае впервые с января за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса

В Китае впервые с января за сутки не зафиксировано ни одного летального случая из-за коронавирусной болезни. Об этом сообщает CNN.

Так, в среду, 8 апреля, город Ухань, в котором произошла первая вспышка болезни, выйдет из изоляции.

"Впервые с января в КНР не зафиксировано случаев смерти от коронавируса", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что не было зафиксировано ни одного случая распространения болезни внутри страны, только 32 завезенных случаи в сутки. Следовательно, количество больных COVID-19 в Китае возросло до 81 тыс. 740 случаев, из которых 3 тыс. 31 - летальный.

"Это не количество больных на данный момент, а количество заболевших с начала пандемии. Из них 77 тыс. 167 пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц", - уточняет CNN.

В частности, карантинные меры ослабляют через три месяца с начала вспышки.

"Завтра будет снята изоляция с Уханя - города, который стал эпицентром вспышки. Это является важной вехой в борьбе с коронавирусом. С завтрашнего дня людям будет разрешено выезжать из Уханя и провинции Хубэй, если на их телефоне появится зеленый QR-код, который власть использует как показатель здоровья людей", - отмечается в сообщении.

Напомним, за последние сутки на материковой части Китая лабораторно подтвердили 39 случаев заражения коронавирусом, и половина из них были завезены из России.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве Украины опровергли заявление о 1600 зараженных коронавирусом в Китае.