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В Китае впервые с июля не обнаружили ни одного локального случая COVID

Автор: Мария Кучерявец

В Китае впервые за месяц не было зарегистрировано ни одного нового случая локального заражения коронавирусом. Страна зафиксировала 21 новое заражение, но у тех, кто приехал из-за границы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечено, что последняя вспышка COVID-19 в стране была зафиксирована 20 июля среди работников аэропорта в восточном городе Нанкин. У них обнаружили заражение новым штаммом коронавируса "Дельта".

После чего более 1200 человек в Китае были инфицированы, однако не все из них заразились "Дельта"-штаммом.

Эта вспышка побудила власть ввести по все стране меры по борьбе с эпидемией, включая массовое тестирование миллионов людей, а также ограничения на поездки.

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