В Китае возросло количество заболевших коронавирусом после эвакуации людей из-за рубежа

Напомним, ранее сообщалось, что Колумбия объявила карантин из-за коронавируса. Жители страны должны самоизолироваться на 19 дней.

Также РБК-Украина писало, что количество зараженных коронавирусом в мире превысило 275 тысяч человек. Умерли от коронавируса в мире более 11 тысяч человек.

Также сообщалось, что в мире разрабатывают около 20 вакцин против коронавируса. Как отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент начинаются клинические испытания вакцин.