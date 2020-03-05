В Китае вновь зафиксировали рост заболеваний коронавирусом

В Китае 5 марта сообщили о росте количества новых случаев инфицирования коронавирусом, что изменило темпы снижения заболевания, которые наблюдались три дня подряд. Об этом сообщает Reuters.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, на материковой территории Китая зафиксировали 139 новых случаев коронавируса. Предыдущие два дня количество новых случаев неизменно сокращалось - 119 (4 марта) и 125 (3 марта).

Увеличение связано с ростом количества заболеваний в Ухане, столице провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса.

На данный момент в Китае количество инфицированных коронавирусом составляет 80 409 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Ухане 36-летний мужчина умер от дыхательной недостаточности через пять дней после выписки из одной из временных больниц, построенных для борьбы со вспышкой коронавируса.

Также сообщалось, что у берегов Калифорнии из-за коронавируса изолировали круизный лайнер Grand Princess. У двух бывших пассажиров зафиксировали новый вирус.