В Китае установили личность первого заболевшего COVID-19 в Ухане

Первым заболевшим коронавирусом в китайском Ухане была продавщица креветок на местном рынке морепродуктов. Об этом пишет китайское издание Sina.

Сообщается, что 11 декабря у продавщицы креветок на рынке "Хуанань" с фамилией Вэй поднялась температура и она обратилась за медицинской помощью. По ее словам, обычно ей становилось лучше после укола, однако на этот раз не помогли и два укола. Через пять дней она обратилась больницу "Сехэ" при Хуачжунском университете науки и технологии.

По данным комитета по здравоохранению Уханя, до 31 декабря 2019 года в первой группе зараженных были 27 человек, 24 из которых имели контакты с рынком морепродуктов.

Кроме того, был найден первый зараженный, который не имел отношения к рынку в Ухане. Это мужчина по фамилии Чэнь, у которого 16 декабря поднялась температура, после чего он обратился в больницу. Он также предположил, что мог заразиться в метро.

В то же время, по данным газеты The South China Morning Post, первый случай заражения в Китае был выявлен еще 17 ноября 2019 года. Предполагается, что первым пациентом в стране является 55-летний житель провинции Хубэй. В тот же месяц выявили еще 9 случаев, однако до сих пор не ясно, кто был нулевым пациентом.

Напомним, по последним данным, количество умерших от коронавируса в мире превысило 21 тысячу человек.

Ранее в ВОЗ заявили, что США могут стать новым эпицентром коронавируса.