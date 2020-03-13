В Китае за сутки зафиксировали всего восемь новых зараженных коронавирусом

По всему Китаю за последние сутки, 12 марта, зарегистрировано всего восемь новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Отмечается, что поскольку остальной мир начинает закрывать границы, новые случаи в Китае почти остановились.

"На пятничных ежедневных брифингах сообщалось только о восьми новых случаях, пять - в Ухане", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что Китай сообщил о новом рекордно низком уровне заболевших коронавирусом, за сутки 11 марта заразились 15 человек. Эпидемия в стране пошла на спад. Всего в Китае от коронавируса умерли почти 3200 человек, заражены более 80 тыс.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом в Китае зафиксирован в ноябре прошлого года. Каждый день регистрировалось от одного до пяти новых случаев. К 15 декабря общее число заражений составило 27, а к 20 декабря это число достигло 60.

До этого официальной считалась версия о появлении коронавируса в конце декабря 2019 года.