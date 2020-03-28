В Китае за сутки зафиксировали 54 новых случаев COVID-19, все они завезены из-за рубежа

В Китае за последние сутки подтвердили 54 новых завезенных из-за рубежа случаях новой коронавирусной пневмонии COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Таким образом, общее количество завезенных из-за рубежа случаев COVID-19 в континентальной части Китая достигло 649.

Ранее сообщалось, что Италия обошла Китай по количеству зафиксированных случаев коронавируса COVID-19, больше лишь в США. По состоянию на 20:00 27 марта в Италии зафиксировали 86 498 случаев заболевания. При этом в Китае подтверждены лишь 81 340 случаев COVID-19.

РБК-Украина писало, что Ухань, который был эпицентром эпидемии, несколько дней подряд нет новых случаев заражения коронавирусом. Болеют только те, кто привезли вирус из-за границы.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что четвертые сто тысяч заболеваний коронавирусом в мире произошли всего за два дня.