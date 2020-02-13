В Китае за сутки от коронавируса погибло рекордное количество человек

В Китае за сутки от коронавируса погибли 254 человека, что является рекордным суточным показателем по количеству жертв от начала эпидемии. Об этом сообщает Associated Press.

Также сообщается о резком скачке заболевания на коронавирус - за сутки было зафиксировано 15152 новых случая инфицирования. Такие цифры были зафиксированы после того, как в провинции Хубэй, которая является эпицентром вируса, использовали новый метод диагностики больных, который позволяет ускорить процесс выявления коронавируса.

Отметим, всего в Китае от коронавируса погибли 1369 человек, 59 804 - инфицированы.

Напомним, ранее сообщалось, что чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем. При этом китайские власти продолжают изучать другие способы инфицирования новым вирусом.

Также РБК-Украина писало, что международные эксперты и медики обвинили Китай в искажении данных по коронавирусу на фоне рекордного роста заболевания и смертности в провинции Хубэй. По словам британского эпидемиолога Нейла Фергюсона, "мы находимся на ранней стадии глобальной пандемии".