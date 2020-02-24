В Китае за сутки еще 150 людей умерли от коронавируса

В воскресенье 23 фераля в Китае от коронавируса умерло еще 150 человек, в результате чего количество жертв возросло до 2 592. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В то же время сообщается, что количество зараженных коронавирусом за сутки снизилось с 648 в субботу до 409 в воскресенье.

"Число новых смертей, однако, выросло до 150 с 97 за тот же период", - говорится в сообщении.

По данным комиссии, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на материке в настоящее время составляет 77 150, и 2592 умерли от вспышки.

Ранее Южная Корея сообщила о 161 новом случае коронавируса, в результате чего общее число зараженных в стране достигло 763.

Напомним, по состоянию на 23 февраля, данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса показывали, что от коронавируса в мире вылечились 23290 человек.