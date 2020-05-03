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В Китае за сутки два новых случая заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 06:05
В Китае за сутки два новых случая заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Один из них завезен из-за рубежа

В континентальной части Китая в субботу было выявлено 2 новых подтвержденных случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Один из них был завезен в КНР из-за рубежа, другой относится к локальным случаям и был зарегистрирован в провинции Шаньси, Северный Китай.

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, в континентальной части страны летальных исходов от заболевания и пациентов с подозрением на заражение вирусом зафиксировано не было.

Отметим, что по данным Worldometers, с начала пандемии в Китае уже более 82 тыс. зафиксированных случаев коронавируса, среди которых более 4,6 тыс. - смертельных.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о наличии у него информации, которая подтверждает, что источником коронавируса COVID-19 стала лаборатория в Уханьском институте вирусологии в Китае.

Также представитель ВОЗ в КНР Гауден Галеа заявил, что китайские власти не допустили экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к участию в расследовании расследовании о происхождении коронавируса COVID-19.

РБК-Украина писало, что США, наиболее пострадавшая от коронавируса страна, пытается сделать Китай главным и, по сути, единственным виновником эпидемии. Речь идет и о введении санкций, и о разрыве экономических связей, что вполне укладывается в философию правления Трампа.

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