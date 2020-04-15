В Китае за сутки 46 новых случаев заражения коронавирусом

В континентальной части Китая во вторник было зафиксировано 46 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, 36 из которых было завезено из-за рубежа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Государственный комитет по делам здравоохранения КНР в ежедневном отчете сообщил о 10 новых случаях локального заражения, 8 случаев были выявлены в провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай, а еще 2 - в провинции Гуанду, Южный Китай.

По данным комитета, во вторник в стране был зарегистрирован один случай с летальным исходом, что произошло в провинции Хубэй.

В тот же день было выявлено 11 новых пациентов с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, 10 из них прибыли из-за рубежа, еще один был обнаружен в провинции Ляонин, Северо-Восточный Китай.

Ранее сообщалось, что правительство Китая наложило строгие ограничения на публикацию исследований о происхождении коронавируса.

Напомним, в Китае все наземные пункты пропуска на границе с Россией были закрыты из-за коронавируса.