В Китае стремительно развивается вспышка COVID-19

Власти усиливают бдительность в пунктах въезда на фоне роста инфекций в северо-восточном приграничном городе, вызванных вирусом, прибывшим из-за границы.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, с 17 по 29 октября было зарегистрировано около 377 случаев заражения внутри страны с подтвержденными симптомами. В этом году Китай боролся с серией вспышек. В начале 2020 года они также активно сдерживали распространение по всей стране.

Цифры остаются незначительными по сравнению со статистикой за пределами Китая. Тем не менее, в то время как остальной мир пытается сосуществовать с COVID-19, Китай сохраняет свою нулевую терпимость, призывая к бдительности в приграничных районах и портах, не допуская, чтобы инфицированные прибывающие путешественники распространяли вирус среди местных жителей.

"В течение последних 14 дней четырнадцать провинциальных районов сообщили о новых случаях местной передачи или о бессимптомных носителях. Вспышка все еще быстро развивается, а ситуация с вирусным контролем остается тяжелой и сложной", - сказал в субботу представитель Национальной комиссии здравоохранения Ми Фэн.

В Хэйхэ, небольшом северо-восточном городе с населением 1,3 миллиона человек, который находится на китайской стороне реки Амур на границе с Россией, 29 октября было зарегистрировано 26 местных случаев заражения, что резко увеличилось с девяти случаев 28 октября и всего одного случая 27 октября.

"Вспышка выявила вялость некоторых местных властей", - сказал Ву Лянью, другой представитель Национальной комиссии здравоохранения.

Китай, особенно порты въезда, должен усилить тестовый скрининг людей с высоким риском заражения и улучшить мониторинг потенциальных вспышек, поскольку вирус все еще распространяется в соседних странах, сказал Ву на брифинге.

В крупных городах официальные лица пообещали строго ограничить распространение вируса на ключевых международных мероприятиях, чтобы свести к минимуму риск завоза вируса.

Согласно сообщению государственного телевидения, для безопасного проведения Зимних Олимпийских игр в феврале китайские спортсмены и персонал, поддерживающий это мероприятие, должны получить ревакцинацию, в то время как ревакцинация рекомендуется для иностранных спортсменов, но не является обязательной.

Китай намерен завершить вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет к концу декабря, за исключением детей с заболеваниями, которые могут сделать прививку от COVID-19 опасной, сказал Ву.

В Китае уже полностью вакцинировано около 75,8% населения и проводится повторная вакцинация взрослых.