В Китае сообщили об успешном испытании вакцины от COVID-19

Ученые из Китая заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах. Результаты опытов были опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.

По словам ученых, вакцина заставила организм мышей, крыс и приматов вырабатывать антитела, способные нейтрализовать как минимум десять различных штаммов коронавируса.

"Малые и большие дозы этой вакцины частично или полностью защитили обезьян от заражения COVID- 19", - заявили ученые.

Для производства инактивированной вакцины ученые собрали образцы жидкости из легких пациентов, страдающих от коронавируса в Китае, Италии, Испании и Великобритании.

Самый стабильный из вирусов специалисты отобрали как "шаблон" для создания вакцины. Отработав технологию с массового производства и ослабление вирусных частиц в культурах клеток почек обезьян, биологи сделали пробную партию вакцины и проверили его действие на мышах, крысах и обезьянах.

Первые опыты на крысах и мышах показали, что животные хорошо переносили вакцинацию и начинали производить большое количество антител примерно через одну или две недели после первых инъекций препарата. Антитела из крови грызунов нейтрализовали все десять штаммов SARS-CoV-2, выделенных из образцов биожидкостей.

Позже медики проверили действие вакцины на макаках-резус. Как показали исследования, введение небольших доз вакцины значительно снижало остроту симптомов болезни, тогда как ее двойное количество полностью защищала макак от инфекции.

При этом из-за вакцинации у обезьян после повторного контакта с вирусом не проявилась чрезмерно активная иммунный ответ. Не вызывала процедура и других негативных последствий, которые чаще всего опасаются иммунологи. Как считают создатели вакцины, это позволяет перейти к клиническим испытаниям PiCoVacc на добровольцах, которые начнутся в ближайшее время.

Напомним, в Великобритании началось самое масштабное в мире испытание препаратов для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19. В исследовании "Восстановление" участвуют более 5 тыс. пациентов в 165 больницах по всей Британии.

Кроме того, в США успешно прошли испытания препарата Remdesivir для борьбы с коронавирусом. Пациенты выздоравливали менее чем за неделю.