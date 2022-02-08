В Китае сообщили о способности хомяков заражать людей коронавирусом

По данным издания, исследование подтверждает опасения, что зоомагазин стал источником недавней вспышки коронавируса в Гонконге. В результате распространения грызунами инфекции заразились не менее 50 человек и было выбраковано более 2200 хомяков.

При этом вирусологи подчеркнули, что торговля домашними животными может способствовать распространению коронавируса. Однако исследователи допускают, что домашние хомяки, которых купили до вспышки, не представляют угрозу для своих владельцев и не должны быть уничтожены.

Как отмечает издание, многие животные могут заражаться коронавирусом от людей. Однако до вспышки инфекции в Гонконге ученым было известно только одно - норка, которое способно передавать инфекцию человеку.

Напомним, опасения о возможности передачи хомяками коронавируса людям впервые появились 15 января, после того, как работник одного из зоомагазинов Гонконга заразился инфекцией. У него выявили штамм "Дельта", который последние три месяца в городе не обнаруживали.