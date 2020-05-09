В Китае сообщили об одном новом случае COVID-19 за сутки

В пятницу в континентальной части Китая был зафиксирован один новый завезенный из-за рубежа случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Таким образом, общее число подобных случаев в континентальной части страны возросло до 1681, сообщил в субботу Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Новый случай был зарегистрирован в городе Тяньцзинь, Северный Китай.

Среди зараженных COVID-19, прибывших в Китай из-за рубежа, 1505 пациентов выписались из больниц после выздоровления, 176 все еще находятся на лечении, в том числе четверо в тяжелом состоянии, заявили в ведомстве.

Летальных исходов среди этой категории пациентов зарегистрировано не было.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что китайское правительство могло преднамеренно распространить коронавирус COVID-19.

РБК-Украина писало, что китайский посол заявил, что Китай открыт для независимого международного расследования, которое поможет установить происхождение коронавируса.