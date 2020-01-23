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В Китае сообщили, кого чаще поражает новый коронавирус

Новости » Общество     23.01.2020 - 20:17
В Китае сообщили, кого чаще поражает новый коронавирус
Иллюстративное фото (pxhere com)

Жертвами коронавируса стали люди в возрасте от 48 до 89 лет

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая опубликовал отчет, в котором сообщается возраст людей, которые умерли от нового коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Согласно отчету, жертвами коронавируса стали люди в возрасте от 48 до 89 лет.

По данным ведомства, не менее девяти из 17 умерших в городе Ухане имели хронические заболевания: диабет, ишемическую болезнь сердца или болезнь Паркинсона. Восьми из них было более 80 лет, двум - за 70. Самой молодой жертвой вируса оказалась 48-летняя женщина с хроническим диабетом, которая ранее перенесла инсульт.

"По имеющимся у нас эпидемиологическим данным, молодые люди в действительности не слишком восприимчивы к заболеванию", - говорится в сообщении.

Напомним, в Китае закрыли уже три города из-за распространения коронавируса нового типа. В городах Ечжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта.

Кроме того, с 25 января власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.

Отметим, что в Китае разработали успешный метод для спасения заболевших от нового коронавируса пневмонии. Благодаря насыщению крови кислородом удалось спасти 53-летнего мужчину, который находится в критическом состоянии.

Число заболевших вирусом в Китае превысило 640, 18 умерших Во Вьетнаме подтвердили два случая заражения коронавирусом
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