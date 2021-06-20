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В Китае сделали более 1 млрд прививок от коронавируса

Автор: РБК-Украина

В Китае с начала кампании по вакцинации сделали более 1 млрд прививок от коронавируса. Китайские власти намерены к июлю полностью вакцинировать 40% 1,4-миллиардного населения страны.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что вакцинация в стране ускорилась, поскольку в Китае опасаются вспышки "Дельта" штамма коронавируса.

Жителям Китая предлагают китайские вакцины отечественного производства, включая вакцины Sinopharm и Sinovac. Обе они требуют двух доз.

После того как закрытые помещения и массовые проверки предотвратили циркуляцию вируса, многие китайцы не испытывали особой необходимости в вакцинации.

Однако темпы вакцинации быстро возросли, и Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что на введение последних 100 миллионов доз ушло всего пять дней.

Национальная комиссия по здравоохранению заявляет, что до конца года планируется полностью вакцинировать 70% населения.

Напомним, по данным на 9 июня в Китае сделали более 800 млн прививок от коронавируса. Местные эпидемиологи прогнозируют, что к концу текущего года или к середине 2022-го удастся вакцинировать примерно 70-80% населения.

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КитайКоронавирусВакцинация