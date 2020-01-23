В Китае разработали успешный метод лечения коронавируса

В Китае разработали успешный метод нового коронавируса пневмонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dailymail.

Сообщается, что врачам удалось разработать успешный метод с использованием экстракорпорального насыщения крови кислородом.

Метод успешно был использован в Ухане, где в декабре была зафиксирована вспышка коронавируса нового типа. Благодаря насыщения крови кислородом удалось спасти 53-летнего мужчину, находящегося в критическом состоянии. По словам медиков, после лечения состояние пациента стабилизировалось и продолжает улучшаться. В скором времени мужчину могут выписать из карантина.

Ранее РБК-Украина писало, что число заболевших в Китае пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом, возросло до 617 человек.

По состоянию на утро 22 января жертвами вируса стали девять человек. Все летальные случаи зафиксированы в городе Ухань в Центральном Китае, где изначально в декабре была зафиксирована вспышка нового вируса.

Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможности распространения коронавируса 2019 nCoV нового типа за пределами Китайской Народной Республики.