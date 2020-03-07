В Китае разработали метод быстрого обнаружения коронавируса

Биотехнологическая компания Hai Kang Life Corporation заявила об успешной разработке высокоточного и высокочувствительного метода быстрого обнаружения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Новый тест позволяет выявить пациентов даже в инкубационной и бессимптомной фазе.

По словам президента компании Юй Чанхай, метод тестирования на коронавирус SARS-CoV-2 при помощи технологии ERT-PCR был создан специальной группой исследований и разработок компании. Его основой стала технология расширенной флуоресцентной полимеразной цепной реакции в реальном времени ERT-PCR, которая с успехом применялась для клинической диагностики во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году.

Также он добавил, что метод по меньшей мере в 10 раз чувствительнее других методов, так как он использует дополнительный набор праймеров и добавочный цикл изучения целевой последовательности для повышения чувствительности теста.

Помимо точности и чувствительности, данный метод позволяет анализировать большое количество образцов одновременно, что делает его особенно эффективным.

Чанхай добавил, что компания безвозмездно передаст технологию в целях профилактики и контроля эпидемии COVID-19. Технология будет доступна для свободного использования всеми медицинскими и научными учреждениями, которым она потребуется.

Напомним, ученые из Китая обнаружили, что симптомы коронавируса могут меняться. Они провели исследование, в котором приняли участие две группы людей с коронавирусом. По данным ученых, у тех, кто заразился коронавирусом позднее, симптомы проявлялись не так явно.

Добавим, что у лидера Демократической партии Италии Никогда Зингаретти диагностировали заражение коронавирусом COVID-19. Политик проведет некоторое время на карантине у себя дома.