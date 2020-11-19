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В Китае пять образцов вакцины от коронавируса проходят третью фазу исследований

Автор: Роман Тверденко

В Китае проходят испытания пять образцов вакцины от коронавируса. Все они находятся на третьей фазе исследований.

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Об этом заявили представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Он отметил, что кандидаты на вакцину разработаны с разными технологическими подходами.

"В Китае есть пять вакцин от коронавируса. Сейчас они проходят третью фазу клинических испытаний в различных странах, среди которых Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Пакистан и Перу", - сказал Лицзянь.

Сегодня стало известно, что Министерство здравоохранения ведет переговоры с шестью мировыми компаниями по поставке вакцины от коронавируса в Украину. Минздрав ищет дополнительные источники получения вакцины.

Также сообщалось, что результаты массового тестирования возможной вакцины от коронавируса разработки AstraZeneca и Оксфордского университета должны быть известны к Рождеству. Пока же препарат показывает способность построить иммунитет у пациентов старше 70 лет.

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