В Китае провели операцию по пересадке легких больному коронавирусом

В Китае провели первую операцию по пересадке двух легких инфицированному коронавирусом. Об этом сообщает издание Nypost.

Как сообщается, операция длилась пять часов, ее проводила бригада хирургов во главе с Чэнь Цзинъюем - ведущим специалистом в стране по пересадке легких. Органы пересадили 59-летнему мужчине.

Отмечается, что коронавирус у перенесшего операцию 59-летнего мужчины, страдавшего необратимой дисфункцией легких, выявили 26 января. Донорские легкие были получены от умершего пациента в другой провинции.

Сообщается, что сейчас пациент находится в стабильном состоянии, а пересаженные легкие хорошо насыщаются кислородом.

Напомним, в Иордании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-2019.

Кроме того, в Российской Федерации выявили еще один случай заражения коронавирусом у мужчины, который недавно вернулся из Италии. Сейчас пациент находится на карантине в инфекционной больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Также два первых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Португалии.