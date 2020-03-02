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В Китае провели операцию по пересадке легких больному коронавирусом

Новости » Общество     02.03.2020 - 15:49
В Китае провели операцию по пересадке легких больному коронавирусом
Фото: в Китае впервые пересадили легкие инфицированному коронавирусом (nypost.com)

Операция длилась 5 часов

В Китае провели первую операцию по пересадке двух легких инфицированному коронавирусом. Об этом сообщает издание Nypost.

Как сообщается, операция длилась пять часов, ее проводила бригада хирургов во главе с Чэнь Цзинъюем - ведущим специалистом в стране по пересадке легких. Органы пересадили 59-летнему мужчине.

Отмечается, что коронавирус у перенесшего операцию 59-летнего мужчины, страдавшего необратимой дисфункцией легких, выявили 26 января. Донорские легкие были получены от умершего пациента в другой провинции.

Сообщается, что сейчас пациент находится в стабильном состоянии, а пересаженные легкие хорошо насыщаются кислородом.

Напомним, в Иордании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-2019.

Кроме того, в Российской Федерации выявили еще один случай заражения коронавирусом у мужчины, который недавно вернулся из Италии. Сейчас пациент находится на карантине в инфекционной больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Также два первых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Португалии.

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