В Китае почти половина новых случаев коронавируса завезена из России

За последние сутки на материковой части Китая лабораторно подтвердили 39 случаев заражения коронавирусом и половина из них была завезена из России. Об этом сообщает комиссия охраны здоровья КНР.

Как сообщается, в 31 админединице провинциального уровня в Китае и в Синьцзяне зарегистрировали 39 новых подтвержденных случаев коронавируса, из которых 38 обнаружили у тех, кто прибыл из-за границы и 1 случай местный.

Reuters сообщает со ссылкой на правительство северо-восточной провинции Хейлунцзя, что 20 из 38 прибывших больных приехали из соседней России. Все они - граждане Китая, которые летели из Москвы через Владивосток.

Кроме того, в Ухане в провинции Хубэй зафиксировано 10 новых подозрений на коронавирусную болезнь, которые были завезены из-за границы и 1 смерть.

Напомним, коронавирус COVID-19 может храниться на использованных марлевых масках до недели. Группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний исследовали, сколько времени может жить вирус на разных поверхностях.

Также, в Минздраве Украины опровергли заявление о 1600 зараженных коронавирусом в Китае.