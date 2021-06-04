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В Китае поезд насмерть сбил 9 работников железной дороги

Автор: РБК-Украина

В китайской провинции Ганьсу утром 4 июня поезд сбил девять работников железной дороги. Все рабочие погибли на месте аварии.

Об этом сообщает BBC.

По информации местных властей, поезд, следовавший из Урумчи в Ханчжоу, врезался в железнодорожников, когда те проводили строительные работы на железнодорожных путях. Трагедия произошла около 5:25 в пятницу в городе Цзиньчан.

Отмечается, что для проведения спасательных работ были привлечены медицинские и аварийные бригады. Подробностей трагедии пока не указывают. Устанавливаются причины инцидента.

Напомним, что ранее в Бориспольском районе Киевской области поезд сбил неизвестного мужчину.

Также РБК-Украина писало, что во Львове поезд "Киев-Ивано-Франковск" сбил двух человек. Тогда женщина скончалась до приезда скорой, а мужчина был госпитализирован

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