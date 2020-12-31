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В Китае подтвердили первый случай нового британского коронавируса

Шанхай, Четверг 31 декабря 2020 12:04
В Китае подтвердили первый случай нового британского коронавируса
Фото: пробирка с надписью "коронавирус" (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

В Китае подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом. Положительный тест сдала шанхайская студентка, которая накануне вернулась из Великобритании.

Об этом сообщает China Daily.

Заражение подтвердили у 23-летней студентки, которая сдала тест еще 14 декабря. При этом за два дня до вылета из Великобритании тест показал отрицательный результат в Британии.

Девушка находится в изоляции в шанхайской больнице.

Напомним, в декабре в Британии и Южно-Африканской Республике началось быстрое распространение нового мутировавшего штамма коронавируса. Ученые считают, что он может быть более заразным и иметь более быстрые темпы распространения.

Ранее РБК-Украина писало, что новый штамм COVID-19 впервые выявили в США. Он был обнаружен в штате Колорадо.

Также сообщалось, что первый случай заражения нового коронавируса выявили на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Мутировавший коронавирус подтвердили у нескольких граждан, прибывших из-за границы.

Отметим, в НАН Украины заявили, что новый штамм коронавируса не должен влиять на эффективность вакцины.

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