В Китае ожидался рост ВВП в 6%, если бы не коронавирус, - Си Цзиньпин

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что годовой целевой показатель экономического роста Китая мог бы быть установлен на уровне около 6%, если бы не произошла пандемия коронавируса. Такие показатели экономика страны должна была показать в 2020 году.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин объявил, что Пекин в течение двух лет направит 2 млрд долларов на борьбу с COVID-19, а также на социально-экономическое развитие затронутых вирусом стран, особенно развивающихся.

Также РБК-Украина писало, что Китай и США приближаются к грани новой Холодной войны из-за которой, как заявляют в Китае, проиграют обе страны.