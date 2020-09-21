В Китае обнаружили коронавирус на упаковке морепродуктов из РФ

В Китае выявили коронавирус на упаковке замороженного кальмара, импортированного из России. Упаковку с COVID-19 обнаружили во время одной из регулярных проверок в городе Чанчунь.

Об этом сообщает National Business Daily of China.

Один образец дал положительный результат на нуклеиновую кислоту коронавируса.

О положительном результате на коронавирус сообщил 18 сентября городской офис ведущей группы по профилактике и контролю эпидемии. Позже, 20 сентября наличие вируса подтвердили в Центре по контролю и профилактике заболеваний Чанчуня.

При этом 10 кг морепродуктов из той же поставки ранее прибыло в город Фуюй. Власти попросили всех жителей, кто мог купить этих кальмаров, пройти тестирование на коронавирус.

В августе в двух китайских городах заявляли об обнаружении COVID-19 на упаковках с импортированными продуктами питания.

Ранее в ВОЗ призывали без паники относиться к таким сообщениям и подчеркивали, что пока нет данных о том, что распространение вируса таким образом представляет реальную опасность.

Также сообщалось, что коронавирус может сохраняться на использованных марлевых масках до недели.