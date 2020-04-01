В Китае ученые обнаружили антитела, которые эффективно борются с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в Китае команда ученых обнаружила несколько антител, которые эффективно блокируют способность нового коронавируса проникать в человеческие клетки.

"В начале января команда ученых в городе Шэньчжэнь начала анализировать антитела в образцах крови, взятой у пациентов, которые выздоровели от COVID-19. Они обнаружили 206 моноклональных антител, которые демонстрировали способность цепляться к белкам коронавируса. Затем команда провела новый эксперимент, чтобы проверить, могут ли эти тела не допустить проникновения вируса в клетки. Из первых 20 испытуемых антител четыре показали способность блокировать возбудителя болезни. И два из них хорошо справились с этим заданием", - говорится в сообщении.

Сейчас ученые теперь сосредоточены на выявлении наиболее мощных антител и возможности смешать их, чтобы сократить риск мутации COVID-19 и если все пойдет по плану, заинтересованные разработчики могут перейти к массовому производству препаратов на основе этих антител для начала испытаний.

Напомним, за сутки от коронавируса в Италии скончались 727 человек. По сравнению с прошлым днем, количество жертв вируса в стране уменьшилось на 110 человек. Больше всего умерших в северных регионах Италии - Ломбардии (7593 человека), Эмилии-Романьи (1732 человек) и Пьемонте (886 человек).

Как сообщало РБК-Украина, по данным Министерства здравоохранения Италии, высокая смертность среди пожилых жителей страны из-за коронавируса объясняется тем, что из-за аномально теплой зимы люди легче обычного перенесли эпидемию гриппа в ноябре - январе.