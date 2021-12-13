В Китае некоторые компании приостановили работу из-за вспышки COVID

Более десятка компаний заявили, что они приостановили производство в пострадавших от коронавируса частях восточной провинции Чжэцзян. Такой шаг сделали в ответ на ужесточение мер по ограничению распространения COVID-19 местными властями. Отмечается, что цены на акции также упали, некоторые более чем на 7%.

По официальным данным, по состоянию на 13 декабря Чжэцзян сообщил в общей сложности о 173 случаях заражения коронавирусом с 6 по 12 декабря. Такой уровень заболеваемости стал первой в провинции внутренней вспышкой вируса в ​​этом году. В октябре провинция сообщила только об одном местном случае COVID.