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В Китае некоторые компании приостановили работу из-за вспышки COVID

Автор: Иванна Шовкун

Некоторые китайские компании приостанавили работу. Это связано со вспышкой коронавируса в одном из регионов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Более десятка компаний заявили, что они приостановили производство в пострадавших от коронавируса частях восточной провинции Чжэцзян. Такой шаг сделали в ответ на ужесточение мер по ограничению распространения COVID-19 местными властями. Отмечается, что цены на акции также упали, некоторые более чем на 7%.

По официальным данным, по состоянию на 13 декабря Чжэцзян сообщил в общей сложности о 173 случаях заражения коронавирусом с 6 по 12 декабря. Такой уровень заболеваемости стал первой в провинции внутренней вспышкой вируса в ​​этом году. В октябре провинция сообщила только об одном местном случае COVID.

Напомним, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что на этой неделе страна будет еще больше ужесточать ограничения из-за COVID. Таким образом власти хотят ограничить распространение вируса.

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