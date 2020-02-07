В Китае назвали вероятных носителей коронавируса

Промежуточными носителями коронавируса в Китае могут быть панголины. Об этом пишет китайское издание "Синьхуа".

Сообщается, что согласно результатам исследования, геномная последовательность нового коронавируса, выделенного у панголинов, оказалась на 99% идентична геному коронавируса нового типа у зараженных пациентов. Это указывает на то, что панголины могут быть промежуточными носителями данного вируса.

Предполагается, что выявление носителей позволит взять под контроль вспышку коронавируса. При этом в сообщениях не уточняется, мог ли коронавирус передаться человеку именно от панголинов. Отметим, в Китае их употребляют в пищу.

До этого высказывалось мнение, что впервые заразиться коронавирусом человек мог от змеи, а источником происхождения вируса могли быть животные из семейства крылановых.

Фото: панголин (wikipedia.org)

Панголины близки к броненосцам и муравьедам. Тело покрыто крупными роговыми ромбическими чешуями. Населяют открытые местности и тропические леса.

Напомним, ранее сообщалось, что на материковом Китае число жертв коронавируса нового типа выросло до 636 человек. При этом число зараженных превысило 31 тысячу.

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