В Китае снова начала расти заболеваемость коронавирусом

В воскресенье, 12 апреля, в материковом Китае было зарегистрировано 108 новых случаев заболевания коронавирусом по сравнению с 99 днем ранее. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что этот показатель является самым большим числом ежедневных инфекций за последние пять недель на фоне продолжающегося роста числа пациентов, прибывающих в страну из-за рубежа.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в материковом Китае в настоящее время составляет 82 тыс. 160, а число погибших увеличилось в два раза - до 3 тыс. 341 (по официальным данным).

Напомним, во Франции от начала вспышки эпидемии коронавируса умерли 14 тысяч 393 человека, из них 310 больше - за последние сутки. В больницах 6 845 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Добавим, в результате заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за рубежом скончались шестеро граждан Украины. Также за рубежом от коронавирусной инфекции лечится 171 украинец. Больше всего - в Италии, 121 гражданин.