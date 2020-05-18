В Китае наблюдается новая вспышка COVID-19, свыше 100 млн человек отправили на карантин

На северо-востоке Китая наблюдается новая вспышка COVID-19. На карантин посадили 108 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что карантин введен в городах провинций Цзилинь и Ляонин. Также под ограничения попали, в частности, города Цзилинь и Шулань.

Отметим, что Шулань называют эпицентром новой вспышки коронавируса.

Пока неизвестно, что стало причиной новой вспышки, но предполагается, что вирус могли занести люди, которые вернулись из Российской Федерации, ведь провинция Цзилинь, где находится Шулань, граничит с Приморьем.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что следующей зимой в Европе возможна вторая смертоносная волна пандемии коронавируса. При этом отмечается, что пик пандемии совпадет с другими сезонными заболеваниями.

Как сообщало РБК-Украина, ранее спецслужбы Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии подготовили доклад, в котором говорилось, что правительство Китая намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране до официального признания 20 января.