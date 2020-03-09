В Китае от коронавируса умерли 3119 человек

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Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 80 735

По состоянию на 8 марта число жертв коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3119 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 80 735, в том числе в настоящий момент болеют 19 016 человек (5111 человек находятся в тяжелом состоянии), 58 600 человек выписаны из больниц.

За последние сутки по всей стране были выявлены 40 новых случаев заражения, из больниц выписали 1 535 человек, скончались 22 человека (21 – в провинции Хубэй, один – в провинции Гуандун), зарегистрированы 60 случаев с подозрением на коронавирус.

Сейчас в общей сложности зарегистрирован 421 случай с подозрением на новый тип коронавируса, более 20 тысяч человек, имевших тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, что в Италии из-за вспышки коронавирус решили закрыть на карантин более 20 провинций. Сейчас в этих провинциях дороги перекрыты, а въезд и выезд разрешается в случае "крайней необходимости". Продлится карантин минимум до 3 апреля.

Ранее сообщалось, что в Италии число летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 133, общее количество умерших от болезни в стране достигло 366 человек.