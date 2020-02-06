В Китае коронавирус обнаружили у младенца через 30 часов после рождения

В китайском городе Ухане новый коронавирус диагностировали у младенца через 30 часов после рождения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Xinhua.

Как сообщается, ребенок, который родился 2 февраля, является самым младшим из инфицированных пациентов.

Ранее у матери ребенка тоже обнаружили коронавирус после родов. По мнению медицинских экспертов, это может быть случай передачи нового коронавируса от матери к ребенку.

В настоящее время младенец находится в стабильном состоянии и находится под наблюдением врачей.

Напомним, ранее сообщалось, что в провинции Китая Гуйчжоу зафиксировали случай инфицирования коронавирусом у одномесячного ребенка. Ребенок был помещен в изолятор в больнице Гуйчжоу. На данный момент девочка находится в стабильном состоянии.

Кроме того, врачи Уханськой детской поликлиники заявили, что коронавирус 2019-nCoV может передаваться от беременной матери к новорожденному ребенку. У младенца, который был рожден женщиной с подтвержденным вирусом, также обнаружили коронавирус. Из симптомов у него проявилось только затрудненное дыхание и нарушение работы печени. Состояние малыша пока стабильное.