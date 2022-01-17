В Китае города переходят в режим повышенной готовности из-за увеличения заболеваемости COVID-19

Ряд китайских городов перешел к режиму повышенной готовности на фоне подготовки к длительным выходным (с 31 января по 6 февраля) по случаю празднования Китайского Нового года. Также путешественников обязывают информировать о своем приезде за несколько дней до прибытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Власти Лояна в центральном Китае и Цзеяна на юге заявили, что с воскресенья путешественники должны будут информировать жителей, работодателей или отельеров о своих поездках за три дня до прибытия.

В Китае в понедельник, 17 января, сообщили о 223 новых случаях активного заболевания COVID-19 и еще 28 пациентах с бессимптомным течением коронавируса.

Отмечается, что 163 случая заражения, зафиксированных в Тяньцзине, Хэнане, Гуандуне, Шэньси и Гуанси, были переданы локально.