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В Китае города переходят в режим повышенной готовности из-за увеличения заболеваемости COVID-19

Автор: Анна Полисученко

Ряд китайских городов перешел к режиму повышенной готовности на фоне подготовки к длительным выходным (с 31 января по 6 февраля) по случаю празднования Китайского Нового года. Также путешественников обязывают информировать о своем приезде за несколько дней до прибытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Власти Лояна в центральном Китае и Цзеяна на юге заявили, что с воскресенья путешественники должны будут информировать жителей, работодателей или отельеров о своих поездках за три дня до прибытия.

В Китае в понедельник, 17 января, сообщили о 223 новых случаях активного заболевания COVID-19 и еще 28 пациентах с бессимптомным течением коронавируса.

Отмечается, что 163 случая заражения, зафиксированных в Тяньцзине, Хэнане, Гуандуне, Шэньси и Гуанси, были переданы локально.

Ранее мы писали, что в Китае заявили, что подготовка к Олимпиаде в Пекине завершена, все безопасно.

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Китай