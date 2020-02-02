В Китае достроили больницу для больных коронавирусом

В китайском городе Ухань завершили строительство новой больницы для лечения больных новым видом коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщается, больница "Хошэньшань", построенная по приказу китайского лидера Си Цзиньпина, начнет принимать больных коронавирусом с понедельника, 3 февраля 2020 года.

Отмечается, что помощь больным коронавирусом будут предоставлять 1400 военных медиков. Больница рассчитана на 1 тысячу мест и создана только для лечения зараженных коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что количество жертв нового коронавируса в Китае стали более 300 человек. Только за последние сутки в Китае от опасного вируса погибли 45 человек. Общее количество зараженных новым видом коронавируса составляет 14380 человек.

Также РБК-Украина писало, что медики зафиксировали первый случай смерти от нового коронавируса за пределами Китая. Летальный случай был зарегистрирован на Филиппинах. От коронавируса умер 44-летний пациент, который недавно вернулся из Китая.

Кроме того, Европейский союз решил направить в Китай 12 тонн защитного снаряжения. Снаряжение должно помочь в борьбе с новым видом коронавируса. Европейская помощь уже на пути в Китай.