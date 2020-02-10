В Китае допустили передачу коронавируса через воздух

В Китае допустили, что новый коронавирус 2019-nCoV способен передаваться воздушно-капельным путем. Об этом заявил директор бюро общественных дел Шанхая Дзен Кун, передает Newsweek.

По словам китайского чиновника, на данный момент нет точных данных относительно способов передачи нового коронавируса и для точного определения необходимы дополнительные исследования.

"Передача воздушно-капельным путем означает, что вирус сочетается с капельками влаги в воздухе, формируя аэрозоли. И вдыхание таких смесей приводит к заражению", - сказал Дзен Кун.

Напомним, ранее сообщалось, что новым путем передачи китайского коронавируса может стать диарея. В больнице Уханя диарея и тошнота наблюдались у 14 из 138 пациентов за 1-2 дня до развития лихорадки.

Ранее власти Китая подтвердили, что новый тип коронавирус, который вызвал вспышку пневмонии в стране, способен передаваться, в том числе от человека к человеку. Эксперты Госкомитета по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики подтвердили факты заражения новым коронавирусом среди сотрудников медучреждений, в которых находятся больные.