В Китае число заболевших коронавирусом превысило 17 тыс. человек

Согласно последним данным, опубликованным в понедельник, в результате коронавируса заболели 17 тыс. человек и 362 умерли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Отмечается, что Китай завершил строительство больницы на 1000 коек для лечения жертв нового вируса. Вторая больница на 1500 коек находится в стадии строительства.

"За последние 24 часа в Китае был зарегистрирован 361 смертельный случай и 2829 новых случаев, в результате чего общее число китайцев достигло 17 205 человек", - говорится в сообщении.

Как известно, один смертельный случай зафиксирован за пределами Китая.

Ранее в Китае сообщили о 56 новых смертельных случаях от вспышки коронавируса, в результате чего общее количество погибших достигло 350.

Также сообщалось, что больница "Хошэньшань", построенная по приказу китайского лидера Си Цзиньпина, начнет принимать больных коронавирусом с понедельника, 3 февраля 2020 года.

РБК-Украина писало, что США ограничат въезд на территорию страны иностранным гражданам, которые за последние две недели посещали Китай из-за угрозы распространения коронавируса.