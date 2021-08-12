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В Китае частично закрыли третий по загруженности порт мира из-за COVID

Автор: РБК-Украина

Власти Китая частично закрыли третий по загруженности контейнерный порт в мире. Поскольку один из работников порта заразился коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По заявлению городских властей Нинбо, все контактировавшие с инфицированным работником порта лица выявлены и зарегистрированы. Сейчас они в карантине.

Все входящие и исходящие контейнерные перевозки на терминале Мейшань в порту Нинбо-Чжоушань были приостановлены до дальнейших распоряжений из-за "системного сбоя".

На закрытый терминал приходится около 25% контейнерных грузов, проходящих через порт, по подсчетам консультанта по безопасности GardaWorld, который заявил, что "приостановка работы может серьезно повлиять на обработку грузов и судоходство".

Это уже второе закрытие китайского порта из-за коронавируса, после закрытия порта Яньтянь в Шэньчжэне в конце мая примерно на месяц. Это привело к скоплению товаров на заводах и складах, а также, вероятно, подняло взлетевшие тарифы на грузоперевозки, которые находятся на рекордном уровне и являются источником инфляции.

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