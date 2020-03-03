В Китае арестовали чиновников из-за коронавируса

Китайские власти арестовали девять чиновников в провинции Хубэй из-за инфицированной коронавирусом женщины, которая смогла приехать из Уханя в Пекин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайские СМИ.

Сообщается, что женщину смогли доставить в Пекин после того, как она была освобождена из женской тюрьмы в Ухане. После прибытия в Пекин у нее был обнаружен коронавирус. При этом в тот момент Ухань был закрыт на карантин из-за вспышки вируса.

Министерство юстиции Китая обвинило официальных лиц во главе с начальником департамента юстиции провинции Хубэй в пренебрежении должностными обязанностями, что также поставило под угрозу эпидемический контроль в Пекине.

Напомним, по состоянию на утро 3 марта количество жертв коронавируса в Китае достигло 2943 человек. При этом в 31 провинции зафиксирован 80 151 подтвержденный случай заражения, из больниц выписаны всего 47 204 человека.

Отметим, 2 марта еще 9 стран заявили о первых случаях инфицирования коронавирусом COVID-19: Саудовская Аравия, Тунис, Латвия, Сенегал, Иордания, Индонезия, Португалия и Марокко. Всего инфекция распространилась на 67 стран. При этом за сутки за пределами Китая было зарегистрировано почти в 9 раз больше случаев заражения коронавирусом COVID-19, чем в самом Китае.