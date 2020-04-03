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В Китае 4 апреля почтят память жертв коронавируса

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 06:14
В Китае 4 апреля почтят память жертв коронавируса
В Китае 4 апреля почтят память жертв коронавируса

Мероприятия запланированы на 10:00

В Китае 4 апреля объявлен общенациональный день памяти жертв коронавирусной эпидемии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Отмечается, что в традиционный китайский День поминовения усопших, в Китае будет проведена национальная церемония в память павших в борьбе против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Во время церемонии государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей будут приспущены в знак траура, а общественная развлекательная деятельность будет приостановлена.

"4 апреля ровно в 10 часов китайцы по всей стране почтят память жертв заболевания трехминутным молчанием, в то время как сирены воздушного налета, гудки автомобилей, поездов и судов прозвучат в знак скорби", - говорится в сообщении.

Как известно, от коронавируса в Китае умерли 3,3 тыс. человек. Вспышка пришлась на январь-февраль.

РБК-Украина писало, что в Китае за сутки 1 апреля официально подтвердили 1,6 тысячи новых случаев коронавируса.

Напомним, 30 марта в Китае не было зафиксировано ни одного нового случая смерти от коронавируса или случаи заболевания COVID-19. При этом на следующий день, 31 марта, в стране уже было обнаружено 79 случаев заражения, а также 5 смертей от коронавируса.

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